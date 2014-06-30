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وزير الداخلية: انفجار محيط “الاتحادية” سيزيدنا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب

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وزير الداخلية: انفجار محيط “الاتحادية” سيزيدنا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب وزير الداخلية: انفجار محيط “الاتحادية” سيزيدنا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب

وزير الداخلية

نعى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خبيرالمفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة العقيد أحمد أمين عشماوى، والذى استشهد اليوم وهو صائم أثناء قيامه بأداء واجبه فى إبطال مفعول عبوة محلية الصنع بشارع “الأهرام” بمصر الجديدة شرقي القاهرة.

وقال، “إن مثل هذه العمليات الخسيسة لن تزيد قوات الشرطة الا اصرارا وعزيمة وقوة؛ لمواجهة الإرهاب الأسود الذى يحاول العبث بأمن وسلامة المصريين”، متعهدا فى الوقت نفسه بمواصلة الحرب على إرهاب تنظيم “الاخوان” الإرهابى حتى اقتلاع جذوره كاملة.

وذكر وزير الداخلية – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم “الاثنين”- أنه وجه القطاعات المعنية بوزارة الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية الشاملة لأسرة الشهيد البطل، الذى ضحى بحياته أثناء آداء واجبه المقدس فى حفظ أمن وآمان المواطنين.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية قد أعلن أنه أثناء قيام الخدمات الأمنية المكلفة بملاحظة الحالة بشارع الأهرام بدائرة قسم شرطة الجديدة بتفقد الحالة الأمنية، اشتبهت فى عبوتين، وعند قيام القوات بالتعامل معهما انفجرت احداهما، مما أسفر عن استشهاد العقيد أحمد أمين عشماوى خبير المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وإصابة النقيب طارق عبدالوهاب و3 من رجال الشرطة هم، أشرف السيد “أمين شرطة” وأحمد عوض الله “أمين شرطة” والرقيب جمعة محمد وجميعهم من قوة الحاية المدنية، مشيرا الى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأشار مسئول مركز الاعلام الأمنى الى أن خبراء المفرقعات قد تمكنوا من إبطال مفعول العبوة الأخرى وتفكيكها، موضحا أن القوات تقوم حاليا بفرض طوق أمنى بالمنطقة وتمشيطها وكافة المناطق الأخرى تحسبا لوجود عبوات أخرى.

أ ش أ

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