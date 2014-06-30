طبيب نفسي: تدريب الأطفال على الصيام يبدأ من 6 سنوات

قال أخصائي الطب النفسي بجامعة عين شمس الدكتور عبدالجواد خليفة، إن تدريب الأطفال على الصيام، يبدأ من 6 سنوات، وأن هذا لا يعتبراً مبكراً، مضيفاً أنه في عمر الـ 10 سنوات، مطالب الطفل على الصيام من جهة أسرته.

وأضاف خليفة في حوارٍ له ببرنامج “صباح مساء”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي” مساء اليوم، مع الإعلاميتان أسما راجح، وسينار سعيد، أنه يجب مراعاة تناول الأكل للأطفال أثناء الصيام، من حيث إعطائهم عصائر وفواكه وغيرها، لكي يكون لديه قدرة على التحمل، لافتاً أنه يجب مراعاة أيضاً الوجبات الغذائية للأطفال.

وأوضح خليفة أنه “ليس إلزام الطفل البالغ من العمر سبع سنوات بالصيام، لأن هذا له جوانب صحية ونفسية أيضاً على الطفل، متابعاً أنه ينبغي على الأم أن تراعي تقليل المجهود البدني للطفل أثناء الصيام.

وتابع خليفة أن الصيام للأطفال له جانب إيجابي، أبرزها أنه يُدربه على أن يكون معتمداً على نفسه، وأن هذا متعلق بسلوك الطفل تحديداً، مضيفاً أن من إيجابيات الصيام، تدريبهم على الصلاة، لكون الأسرة كلها تلتزم بهذا أثناء شهر رمضان.

ولفت خليفة إلى أن دولة تونس تنتهج نهجاً جيداً في تدريب الأطفال على الصيام، من حيث تشجيعهم من خلال الهدايا أو غيرها، وتدريبهم على الصوم في أيام من الصبح إلى وقت الظهيرة، وفي أيام أخرى من الظهر إلى المغرب.