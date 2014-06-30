حلمي النمنم: كل نجوم الدراما الرمضانية كبار في السن ولم يتم تمكين الشباب

انتقد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، حجم المسلسلات التي تذاع حالياً على القنوات الفضائية، لكون مادتها وأعمالها غير حقيقية، مدللاً على ذلك بقوله : “أن مسلسل صديق العمر الذي يسلط الضوء على علاقة الصداقة بين الراحل جمال عبدالناصر، والمشير عبدالحكيم عامر، يحتوي على معلومات خاطئة”.

> وأضاف النمنم في حوارٍ له ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن القائمين على هذه المسلسلات لم يتقنوا عملهم، لكونها تعتمد على السرعة، وتحصيل الأموال، والأعتماد على شخصية مشهورة، بغض النظر عن المادة صحيحة أم عكس ذلك.

> وتابع النمنم أن الأعمال الدرامية الموجودة حالياً، جميع نجومها كباراً في العمر، ومعظمهم يتعدى الـ 60، و 70 عاماً، فضلاً عن أنهم يحصلون على أعلى الأجور، موضحاً أنهم أيضاً لم يمكنوا الشباب في هذه المسلسلات.

من جهته قال خبير الطاقة الدكتور إبراهيم زهران، إن الإنفاق المادي على هذه المسلسلات كبير للغاية، وأن القائمين على هذه المسلسلات يعتمدون على الشخصية المشهورة التي تحقق إعلانات كثيرة للقناة، وليس الاعتماد على تناول المادة الصحيحة.

> وأضاف زهران أن المسلسلات المتزايدة في رمضان يتم إنجازها في أسرع وقت، وعدم إتقانها، لكي تلحق شهر رمضان، وأن هذه المسلسلات لم تترك أي أثر، لكونها عبارة عن نظام حشو في التلفزيون.