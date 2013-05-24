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إطلاق أول بوابة إلكترونية خاصة بـ"التطعيمات" بحضور رجاء الجداوي

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إطلاق أول بوابة إلكترونية خاصة بـ"التطعيمات" بحضور رجاء الجداوي إطلاق أول بوابة إلكترونية خاصة بـ"التطعيمات" بحضور رجاء الجداوي

كتب : منى السداوي منذ 50 دقيقة

عقد مساء اليوم مؤتمر صحفي للاحتفال بإطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التوعية للتطعيمات،" www.vaccinecare.com.eg " والخط الساخن 16829، وذلك في حضور مجموعة من أطباء الأطفال والصيادلة كالأستاذ دكتور جمال سامي، أستاذ طب الأطفال ورئيس المؤسسة المصرية للتطعيمات، والدكتور محمد فرغلي استاذ دكتور طب أطفال جامعة عين شمس.

كما تواجدت الفنانة رجاء الجداوي التي اختيرت لتكون سفيرة برنامج التوعية للتطعيمات، كنظيرتها الفنانة كريمة مختار التي اختيرت لتكون المسؤولة عن توعية المصريين عن مرض الجفاف.

يسهل الموقع الإلكتروني على الأم معرفة الأوقات الواجبة للتطعيمات وتنبهاها عن طريق إرسال رساله عبر البريد الإلكتروني، وإرسال آخر على التليفون المحمول، كما يقسم الموقع لعدة اقسام مختلفة عن كل مرض للتعريف به وعدد المرات المخصصة لتطعيماته، كما أن هناك قسم مخصص للاستفسار عن الأمراض الوبائية التي تنتشر في الجو بقياده مجموعة متخصصة من الأطباء، وطرق الوقاية منها.

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