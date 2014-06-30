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ساو باولو يعلن استعارة كاكا قبل انتقاله للدوري الأمريكي

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ساو باولو يعلن استعارة كاكا قبل انتقاله للدوري الأمريكي ساو باولو يعلن استعارة كاكا قبل انتقاله للدوري الأمريكي

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلن نادي ساو باولو البرازيلي استعارة مواطنه ريكاردو كاكا، لاعب وسط ميلان الإيطالي، حتى ديسمبر المقبل على أن يلعب بعدها في صفوف أورلاندو الأمريكي.

ومن المقرر أن ينهي كاكا (32 عاما) تعاقده مع ميلان الاثنين، على أن يوقع تعاقده مع أرولاندو، ويخرج منه معارا إلى ساو باولو حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح نائب رئيس ساو باولو، جيل جيريرو، أنه بعد شهرين من المفاوضات بين ميلان وأورلاندو وكاكا والنادي البرازيلي، توصل جميع الأطراف لهذا الشكل من التعاقد.

يذكر أن الدوري البرازيلي متوقف لحين نهاية بطولة كأس العالم 2014 التي تستضيفها البلاد، ومن المقرر أن يتم استنئافها بنهاية يوليو المقبل.

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