علاء صادق عن «انفجار الاتحادية»: الجناة يستحقون أقسى عقوبة

أدان الناقد الرياضي، الدكتور علاء صادق، الانفجار، الذي وقع بمحيط قصر الاتحادية، صباح الاثنين، وأسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة 3 أشخاص.

وكتب «صادق»، في حسابه على «تويتر»: «التفجيرات عمل وحشي خال من الإنسانية وضد الإسلام، ومن ارتكبوه مجرمون بكل المقاييس ويستحقون أقسى وأقصى عقوبة».

كانت مصادر أمنية وطبية قالت إن ضابط شرطة استشهد، وأصيب 3 أشخاص، صباح الاثنين، في انفجار عبوة ناسفة بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لضبط الجناة، ومعرفة أسباب وقوع الحادث.

وأوضح مصدر أمني أن الشهيد هو العقيد أحمد العشماوي، الضابط بإدارة الحماية المدنية.