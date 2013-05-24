أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

اليمن يكشف مخططا للقاعدة لإعلان إمارة إسلامية بحضرموت

Google+ Print
اليمن يكشف مخططا للقاعدة لإعلان إمارة إسلامية بحضرموت اليمن يكشف مخططا للقاعدة لإعلان إمارة إسلامية بحضرموت

كتب : الأناضول الجمعة 24-05-2013 22:14

كشفت السلطات اليمنية عن "مخطط للقاعدة" يهدف إلى الاستيلاء على مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، وإعلانها "إمارة إسلامية". وقالت وزارة الداخلية اليمنية على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس، إن "الأجهزة الأمنية كشفت عن مخطط إرهابي لعناصر ما يسمى بأنصار الشريعة (المرتبطة بتنظيم القاعدة) للاستيلاء على مديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت وإعلانها إمارة إسلامية".

واعتبرت أن المخطط "يعكس تمسك أنصار الشريعة بأحلامهم المريضة التي منيت بفشل ذريع في محافظات أبين (جنوب) وشبوة (جنوب) والبيضاء (جنوب شرق)"، معتبرة أنه "محكوم عليه بالفشل".

وكانت القاعدة قد منيت بهزائم على يد الجيش اليمني واللجان الشعبية المساندة له في مناطق عدة بشرق وجنوب اليمن، خاصة في مدينتي جعار وزنجبار بمحافظة أبين في يونيو من العام الماضي بعد سيطرتها على المدينتين لعام وإعلانهما إمارتين إسلاميتين. وعرفت هذه العمليات العسكرية باسم: "السيوف الذهبية".

وبعد هزيمتها على يد الجيش واللجان الشعبية في أبين، انتشرت عناصر من القاعدة نهاية العام الماضي بمناطق في محافظة البيضاء وسيطرت على جزء من

منطقة رداع بالمحافظة.

ووصفت وزارة الداخلية اليمنية مخططات القاعدة بأنها "أضغاث أحلام تدلل عن حالة الإفلاس والعزلة التي وصل إليها هذا التنظيم الإرهابي الذي أصبح دون

سند شعبي ومعزولاً ومطارداً من مختلف محافظات الجمهورية وأينما وجد".

وتوعدت الوزارة جماعة أنصار الشريعة بملاقاة "نفس المصير الذي لاقته في معركة تحرير أبين (السيوف الذهبية)، حين تمكنت الأجهزة الأمنية من قتل

عدد كبير من عناصر أنصار الشريعة، فيما فر الكثير منهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة