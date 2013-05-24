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حزب "المؤتمر" السوداني المعارض يستنكر الاعتداء على مواطني "أبوكرشولا"

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حزب "المؤتمر" السوداني المعارض يستنكر الاعتداء على مواطني "أبوكرشولا" حزب "المؤتمر" السوداني المعارض يستنكر الاعتداء على مواطني "أبوكرشولا"
السنوسي: تابعنا أوضاع المتضريين من منظور إنساني.. وليس لأسباب سياسية

كتب : أ ش أ الجمعة 24-05-2013 22:18

استنكر مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان الشيخ إبراهيم السنوسي، طريقة الاعتداء التي تمت على المواطنين بمنطقة أبوكرشولا جنوب كردفان، وقال إنهم لا يقبلون الاعتداءات بهذا الشكل، والذي أدى لتشريد المواطنين، وقدم الشعبي قافلة غذائية للمتضررين.

وقال السنوسي لفضائية "الشروق" السودانية اليوم، إن حزبه لا يقبل أن تتكرر أحداث أبو كرشولا في المستقبل، وعبر لدى تفقده أوضاع المتضررين من منطقة أبوكرشولا المقيمين بالرهد بشمال كردفان، عن أسفه لما حدث لهم والأوضاع التي يعيشونها. وأضاف أن زيارة وفد "المؤتمرالشعبي" جاءت لمشاهدة أوضاع المتضررين من منظور وطني وإنساني ولم تأت لسبب سياسي.

وأعلن السنوسي سعي حزبه للتنسيق والتعاون مع بعض الجهات الرسمية والمنظمات الطوعية التي يمكن أن تقدم المساعدة لمناطق المتأثرين في مدينة الرهد. وأضاف "إننا ندعو بعد هذا، للبلاد أن تستقر ويعم السلام وتعود المنطقة لحياتها الطبيعية".

وكان وفد حزب المؤتمر الشعبي ضم ممثلين لعدد من الأمانات، وزار منطقة الرهد على رأس قافلة اشتملت على أغذية ومواد إيوائية وكساء.

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