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محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة من تهم بالإرهاب

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محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة من تهم بالإرهاب محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة من تهم بالإرهاب

أبو قتادة

برأت محكمة عسكرية أردنية القيادي في التيار السلفي الأردني عمر محمود عثمان، الشهير بأبي قتادة، من اتهامات بالتخطيط لشن عملية إرهابية فاشلة على مدرسة أميركية في العاصمة الأردنية عمان عام 1999.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، ببراءة أبو قتادة (53 عاما) لنقص الأدلة المقدمة ضده بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

ودفع أبو قتادة، الذي تم ترحيله من بريطانيا العام الماضي لمحاكمته في الأردن، ببراءته في جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وفي شأن منفصل، أجلت المحكمة العسكرية حكمها في مجموعة ثانية من الاتهامات بالإرهاب لأبي قتادة، بينها مؤامرات لمهاجمة إسرائيليين وأميركيين وغربيين في الأردن عام 2000، وقالت إنها ستصدر حكمها في القضية في سبتمبر المقبل.

ويحاكم أبو قتادة غيابيا في كلتا القضيتين منذ سنوات، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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