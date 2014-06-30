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طائرة روسية جديدة لتزويد الطائرات الأخرى بالوقود في الجو

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طائرة روسية جديدة لتزويد الطائرات الأخرى بالوقود في الجو طائرة روسية جديدة لتزويد الطائرات الأخرى بالوقود في الجو

بدأت روسيا العمل على إنتاج طائرة جديدة تستخدم لتزويد الطائرات الأخرى بالوقود في الجو..وذكرت وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية اليوم الاثنين أن مصنع “أفياستار” بمدينة أوليانوفسك الروسية بدأ العمل بالفعل في إنتاج طائرة جديدة ، هي الطائرة الصهريج “إيل-78أم2″.

وتتميز هذه الطائرة التي يُنتظر أن يعقد أول اختبار جوي لها في بداية عام 2016، بتجهيزاتها الحديثة وبمحرك أكثر تطورًا، وصممت لتزويد الطائرات العسكرية بالوقود في الجو كما يمكن استخدامها لنقل الجنود وأسلحتهم.

الرئيس الروسى فلادمير بوتين

وتملك القوات الجوية الروسية حاليا 20 طائرة صهريج صُنعت في الثمانينات من القرن العشرين، منها 8 طائرات من طراز “إيل-78″ و12 طائرة من طراز “إيل-78أم”.

وتستطيع طائرة “إيل-78″ أن تنقل 65 طنا من الوقود إلى طائرات أخرى تبعد 1000 كيلومتر أو 36 طنا إلى طائرات تبعد 2500 كيلومتر، وطائرة “إيل-78أم” قادرة على نقل 65 طنا من الوقود إلى طائرات أخرى تبعد 1800 كيلومتر أو 35 طنا إلى طائرات تبعد 4000 كيلومتر.
> أ.ش.أ

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