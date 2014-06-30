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بلاغ للنائب العام ضد موقع المصريون الإلكتروني لإهانة مشاعر المسلمين

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بلاغ للنائب العام ضد موقع المصريون الإلكتروني لإهانة مشاعر المسلمين بلاغ للنائب العام ضد موقع المصريون الإلكتروني لإهانة مشاعر المسلمين

النائب-العام-هشام-بركات

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد موقع المصريون الإليكتروني علي سند من القول :” في فجاجة وتحدي سافر للغاية واهانة لمشاعر المسلمين عامة ،وانتهاكا لعظمة وهيبة ومعجزة القرآن الكريم نشر بتاريخ 30 يونيو.

واتهم البلاغ الموقع الإلكتروني بتسجيل صوت وصورة لشخصية مجهولة الأسم والهوية و قولها:”نفسى كل مسلم يحرق المصحف ويدوس علية برجلية”.

واضاف “صبري” لاتعليق سوي أن أتقدم لسيادتكم بطلب التحقيق في هذة الجريمة الشنعاء وتقديم مرتكبها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات تحوي علي إسطوانة مدمجة.

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