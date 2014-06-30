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المحاكم الشرعية بفلسطين تعلق عملها اليوم احتجاجًا علي الاعتداء الذي تعرض له محمود الهباش

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المحاكم الشرعية بفلسطين تعلق عملها اليوم احتجاجًا علي الاعتداء الذي تعرض له محمود الهباش المحاكم الشرعية بفلسطين تعلق عملها اليوم احتجاجًا علي الاعتداء الذي تعرض له محمود الهباش

محمود الهباش

أصدر المجلس الأعلى الفلسطينى للقضاء الشرعي قرارا بتعليق العمل بكافة المحاكم الشرعية في دولة فلسطين اليوم الاثنين وذلك احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية والوفد المرافق له في المسجد الأقصى المبارك.

وذكر بيان للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي ان “الهباش تعرض لاعتداء أثم – وهو يؤدي واجبه الشرعي تجاه المسجد الأقصى المبارك – على يد فئة باغية لا تراعي حرمة للدين ولا المقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك”.

وكان قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش قد تعرض مساء الجمعة الماضية الي اعتداء بالأيدي من قبل شباب اثناء خروجه من المسجد الاقصي عقب اجتماع دار الإفتاء لإعلان روية هلال شهر رمضان المبارك .

أ ش أ

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