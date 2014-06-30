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مسئول إيراني: تنظیم “داعش” یهدف إلی بث الفرقة بین المسلمین وإبعادهم عن الإسلام

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مسئول إيراني: تنظیم “داعش” یهدف إلی بث الفرقة بین المسلمین وإبعادهم عن الإسلام مسئول إيراني: تنظیم “داعش” یهدف إلی بث الفرقة بین المسلمین وإبعادهم عن الإسلام

داعش

قال الأمین العام لجبهة حمایة الثورة الإيرانية محمد حسین عظیمی أن تنظیم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” یهدف الی بث الفرقة بین المسلمین،  موضحًا أن هذه الجماعات الإرهابیة تحاول وباسم الاسلام والدین، إبعاد شعوب العالم عن الدین الإسلامی أکثر فأکثر.

وأکد عظیمی الیوم الاثنین فی تصریح خاص لوكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” علی ضرورة اتحاد المسلمین فی العالم لمواجهة العملیات الاجرامیة لتنظیم داعش، وقال ـن دین ال‘سلام هو دین المحبة والمودة.

وقال أن استمرار ممارسات داعش “تهدف إلی تحریك الشیعة للدفاع عن الأماکن المقدسة فی العراق وخاصة الشیعة فی إیران لذا لاینبغی ان ينطلی علینا خداع ومكر الانشطة الاقلیمیة لبعض العرب لانهم یسعون إلی تمریر اجندات الكیان الصهیونی الغاصب”.

وأشار الأمین العام لجبهة حمایة الثورة الإيرانية إلی أن تواجد وتحرکات داعش فی العراق وتحریك الشیعة یصب لصالح الولايات المتحدة .. كما أن کشف جرائم هذه الجماعات الإرهابیة حتی وان کان تحیزا لجهة ما، یساعد علی تمریر اهداف هذا التنظیم فی ایصال رسائل الرعب والخوف لانهم لایمتلكون وسائل الاعلام الرسمیة لایصال رسائلهم المناوئة للدین والشیعة.

ووصف عظیمی تهدیدات تنظیم داعش بالاوهام الخاویة داعیا الشعب ووسائل الاعلام الی الامتناع عن بث اکاذیب هذه المجموعة الارهابیة فی وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعی.

أ ش أ

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