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روسيا تطالب أوكرانيا بالتحقيق في مقتل مصور التليفزيون الروسي

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روسيا تطالب أوكرانيا بالتحقيق في مقتل مصور التليفزيون الروسي روسيا تطالب أوكرانيا بالتحقيق في مقتل مصور التليفزيون الروسي

وزير خارجية روسيا

طالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية بإجراء تحقيق موضوعي في مقتل مصور القناة التلفزيونية الروسية الأولى الليلة الماضية في مقاطعة “دونيتسك” شرقى أوكرانيا .

وذكر بيان للخارجية الروسية نُشر على موقعها اليوم الاثنين ” أن مقتل الصحفي الروسي أناتولي كلان في مقاطعة دونيتسك يدل على أن كييف لا تريد تخفيف حدة التوتر وتسوية النزاع في شرق أوكرانيا، ويدل أيضا على أنها تخرق الهدنة الهشة”.

وطالبت الخارجية الروسية في بيانها أيضا “بمعاقبة المسئولين عن هذا الحادث المأساوي ” وأعربت عن تعازيها لذوي الصحفي الفقيد.

أ.ش.أ

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