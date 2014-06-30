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بالفيديو .. الزمالك في الرباعية 1-4 منافسيه

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بالفيديو .. الزمالك في الرباعية 1-4 منافسيه بالفيديو .. الزمالك في الرباعية 1-4 منافسيه

ربما يكون هو الموسم الأضعف للزمالك منذ فترة طويلة .. لا يوجد منافس مباشر له في مسابقة الدوري الممتاز إلا وخسر منه مرة واحدة على الأقل، وربما ذهابا وإيابا.

الزمالك في المجموعة الثانية احتل الوصافة بصعوبة خلف بتروجيت المتصدر، ونافسه اتحاد الشرطة والإسماعيلي.

ويستعرض FilGoal.com مواجهات الزمالك مع منافسيه (الإسماعيلي – الشرطة – بتروجيت – الأهلي)

1) الإسماعيلي

خسر الزمالك ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدف دون رد.

خسر في الدور الأول بهدف إبراهيم حسن.

وفي الدور الثاني بهدف جون أنطوي.

2) بتروجيت

تعادل الزمالك في الذهاب 2-2.

خسر في الدور الثاني 4-2.

3) الشرطة

في الدور الأول تعادل 2-2.

في الدور الثاني نجح في الفوز 4-3، وهو الفوز الوحيد على منافسه المباشر.

4) الأهلي

في أول مواجهة بالدورة الرباعية خسر بهدف سجله أحمد توفيق في مرماه

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فيديو اليوم السابع

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