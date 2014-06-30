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الوكالة الأمريكية تفتتح مركز «تميز للخدمة المتكاملة» بسوهاج

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افتتح اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، الأحد، ترافقه مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ميرى أوت، والمهندس أحمد الناظر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بسوهاج مركز «تميز للخدمة المتكاملة» وهو مبادرة للغرفة التجارية بمحافظة سوهاج وتحت رعايتها وبالتنسيق والتعاون مع المحافظة ووزارة التجارة والصناعة والمالية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتساعد هذه الخدمة التجار ورجال الأعمال على إنهاء الخدمات التي يحتاجونها من 4 مصالح وهيئات حكومية بمكان واحد وبأقل وقت ممكن وبأعلى جودة.

وقال اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، إنه منذ 3 أشهر ونحن نعمل على إنجاز هذا المشروع، موكدا على أهمية هذا المركز من أجل تسهيل عملية التراخيص على التجار في استخراج الأوراق من مكان واحد تعطي المستثمر ثقة وطمأنينة وتسهيل مهمته.

وأضاف المحافظ أن تعقيد هذه الأمور هي من أكبر المشاكل التي كانت تواجه التجار، مشيرا إلى أن «سوهاج بها أكبر رجال أعمال في جمهورية العربية وهذه الأمور الروتينية هي التي أدت بهم إلى ترك المحافظة والاستثمار في محافظات أخرى»، كما أكد على أن «مثل هذه المراكز لها دور مهم وحيوي في خلق تنميه واستثمار حقيقي وتوفير فرص عمل لأبناء الحافظة».

وأعربت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ميرى أوت، عن سعادتها أن تكون ممثلة الأمريكية في افتتاح هذا المركز المتميز، موكدة على أن دعم أصحاب المشاريع أمر في غاية الأهمية لصناعة تنميه حقيقية وخلق فرص عمل.

وأضافت «أوت» أن «90% من مؤسسات القطاع الخاص تسهم بأكثر من 80% من نسب التوظيف في العالم».

كما أكدت على حرص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في التعاون مع جمهورية مصر العربية من أجل إنشاء مراكز أخرى للمساهمة في التنمية وخلق فرص العمل.

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