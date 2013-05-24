بوابة وزارة الاتصالات تفوز بجائزة برنامج الأمم المتحدة للخدمة العامة

كتب : المحرر الاقتصادي منذ 39 دقيقة

فازت مصر بجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة (UNPSA) لعام 2013، ويعد هذا التكريم هو الأول من نوعه حيث أثبتت مصر من خلال الخدمات التي تقدمها البوابة أنها من أنجح النماذج الدولية ضمن فئة "تعزيز المشاركة في صنع سياسات صنع القرار من خلال آليات مبتكرة".

تم إنشاء البوابة وتطويرها من قبل فريق عمل متخصص من مركز معلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتكون أحد الآليات المؤسسية لدعم القرار داخل الوزارة من جهة، وكذلك لخدمة المهتمين وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عن القطاع من جهة اخرى سواء كان ذلك على مستوى الأكاديميات، او القطاع الخاص، أو وسائل الإعلام أو الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية.

وقالت الدكتورة نجوى الشناوي، مدير مركز معلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بوابة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد بمثابة النافذة الرئيسية للمنظمات الدولية والإقليمية حيث يمكن من خلالها الحصول على كل ما يخص قياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء من خلال مؤشرات أو دراسات أو أخبار أو نشرات يمكن تحميلها بسهولة.

ونتيجة لذلك يسهل على هذه المنظمات التعرف على الجهود المبذولة في هذا القطاع ما ينعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي تنتجها هذه المنظمات.

وجاء تكريم المنظمة الدولية للبوابة المصرية تقديرا منها للمجهودات الكبيرة التي يبذلها القائمين عليها لتصبح المصدر الأساسي والدائم للمعلومات والبيانات عن القطاع. حيث تتيح البوابة لمستخدميها الحصول على العديد من المؤشرات التي تخص البنية التحتية والمؤشرات الاقتصادية واستخدامات قطاع الأعمال والأسر والأفراد والقطاع الحكومي لأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامات قطاعي الصحة والتعليم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى توفير المؤشرات التي تقيس أثر بعض المبادرات الخاصة بالوزارة مثل: نوادي وبيوت تكنولوجيا المعلومات مما يدعم متخذي القرار بالوزارة بشكل مباشر ويساعدهم على وضع خططهم المستقبلية التي تخدم عموم القطاع.

كما تتيح البوابة إمكانات هائلة للتحليل واستخدامات متعددة للأساليب الإحصائية المختلفة مثل: السلاسل الزمنية، أو المقارنات بين قيم المؤشرات على مستوى العمر والنوع وغيرها من المؤشرات. كذلك تدعم البوابة من خلال التقارير الدولية التي توفرها للمستخدمين إجراء المقارنات الدولية مع دول العالم الاخرى، مما يساهم بشكل كبير في التعرف على وضع مصر الحقيقي على الخريطة الدولية لهذه الصناعة، مما يعكس الانجازات التي تقوم بها الوزارة في هذا القطاع.