فيديو.. وزير الاتصالات: شركة المحمول الـ4 ستستخدم الفايبر لإنترنت سريع

قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، أنه سيتم إرسال رسائل توعية للمواطنين لتعريفهم بكيفية التبرع لحساب «تحيا مصر» عن طريق منافذ البيع الخاصة بشركات المحمول، لافتًا إلى أنه خلال 48 ساعة، سيتم تفعيل آلية التبرع عبر الهاتف المحمول مباشرة.

وأضاف «حلمي» عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذى يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «اليوم»، مساء الأحد: «خلال أيام ستُعلن تفاصيل الشركة الرابعة للمحمول بكيان وطني، لتحديث البنية الأساسية للإنترنت فائق السرعة من الفايبر، لحل كل المشاكل التي نعاني منها سواء من سوء خدمة المحمول أو خدمة الإنترنت».