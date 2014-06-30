تعديل مواعيد تشغيل المخابز طوال شهر رمضان بسوهاج

قرر اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، تعديل مواعيد تشغيل مخابز الخبز البلدي المدعم بمختلف قرى ومراكز المحافظة طوال شهر رمضان الكريم لتكون على فترتين صباحا ومساء وتشديد الرقابة التموينية على جميع المخابز البلدية والأفرنجية للالتزام بمواعيد التشغيل وعدم بيع الخبز المدعم بالسوق السوداء.

وقال شمس الدين على يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن القرار سيستمر تنفيذه طوال شهر رمضان ويشمل تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتكون على 3 فترات في التاسعة صباحا، وفي الواحدة ظهرا، وفي الفترة المسائية حسب النمط الاستهلاكي للمنطقة المتواجد بها كل مخبز وحصص الدقيق المخصصة له بهدف تيسير حصول الصائمين على الخبز الطازج وقتى الإفطار والسحور.

وأشار إلى قيام المديرية بتوفير جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين طوال الشهر الكريم بأسعار مناسبة وذلك من خلال 170 فرعًا للمجمعات الاستهلاكية منتشرة بجميع قرى ومراكز المحافظة.