“الكهرباء” تعلن مواعيد قطع التيار الكهربائي في رمضان

قال محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مواعيد قطع التيار الكهربائي في رمضان، ستكون في أوقات الذروة مثل قبل الإفطار بنصف ساعة ووقت السحور، فرمضان له ظروفه الخاصة والاستهلاكات تكون كبيرة به.

وأضاف “اليماني” في مداخلة هاتفية لبرنامج “اسمع مصر” على إذاعة “نغم إف إم”، نستطيع أن نخفف الأحمال إذا استبدل المواطن اللمبات الموجودة في المنازل، باللمبات الموفرة، وإذا استخدم التكييف على درجة 25، أو استخدم الأجهزة المنزلية في أوقات غير الذروة”.

ونبه متحدث وزارة الكهرباء إلى أن قطع الكهرباء، وإعادتها فورًا خطأ بشري لتأثيره على الأجهزة المنزلية، ولابد من أخذ الوقت الكافي، حتى تبرد الأجهزة.