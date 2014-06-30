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نيربية أبرز المرشحين لخلافة الجربا

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    يبحث الائتلاف الوطني السوري في اجتماعه في اسطنبول يومي الثاني والثالث من تموز/ يوليو المقبل، تعديل بنود تولي الرئاسة التي مدتها الآن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وجعلها لسنة متواصلة واحدة فقط. كما يبحث امكانية توسيع دور المرأة ومشاركتها العددية والنوعية في الائتلاف والحياة العامة.

وأوضح مصدر في الائتلاف أن «أبرز المرشحين لخلافة أحمد الجربا الرئيس الحالي هو موفق نيربية المعارض ضد نظام الاسد منذ نحو أربعة عقود هو وعائلته ومعتقل سياسي سابق.

وأوضح المصدر أن «أحد ابرز بنود الاجتماعات هذا الاسبوع ستكون أيضاً العلاقة الشائكة بين السورية الموقتة التي يرأسها أحمد طعمة، وبين الائتلاف والقيادات العسكرية لاسيما في الأيام الأخيرة حيث قرر طعمة إقالة العميد عبدالإله البشير رئيس هيئة الأركان ثم كسر القرار رئيس الائتلاف واعتبره لاغياً ما خلق بلبلة في الرأي العام.»

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