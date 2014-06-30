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المفتي: أمن البلاد أمانة.. لا نسمح لأي متسلل الفساد في بلادنا

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المفتي: أمن البلاد أمانة.. لا نسمح لأي متسلل الفساد في بلادنا المفتي: أمن البلاد أمانة.. لا نسمح لأي متسلل الفساد في بلادنا
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الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

الرياض - واس

    هنأ سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعينهم على كل خير، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام. وقال سماحته في تصريح لوكالة الأنباء خلال مباشرته اليوم العمل بمقر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض "نشكر الله أن بلغنا شهر رمضان ونسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وعلى نعمة الأمن والاطمئنان والاستقرار الذي تعيشه بلادنا، كما نسأله أن يهل علينا رمضان بالإيمان، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه ويعينه على كل خير، وأن يحفظ بهم هذا البلد من كل سوء، ويوفق المسلمين للعمل الصالح فيه، إنه على كل شيء قدير". وأضاف سماحته "إن أمن البلاد أمر مهم فهو وطن الإسلام، ويجب أن نحافظ عليه وأن نعتقد أنه أمانة في عنق كل واحد منا، وأن لا نسمح لأي متسلل الفساد في بلادنا، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم (لَعَنَ الله من آوى مُحْدِثاً) فيجب أن نكون حصنا حصينا لعقيدة الوطن وخيراته وقيادته أمام كل من يريد ببلادنا السوء أو يتسلل علينا بالشر أو يحاول أن يوجد فُرقة بين أبناء الوطن، وأن نكون يدًا واحدة مع قيادتنا في كل ما يسبّب التحام الأمة وصفّها واجتماع كلمتها". وأوصى سماحته مفتي عام المملكة، جميع المسلمين بتقوى الله عز وجل واستقبال رمضان بالجد والاجتهاد في العمل الصالح، والمحافظة على آدابه، واغتنام فضائله، وشكر الله على نعمه والفرح بقدومه فرحاً بفضل الله ورحمته، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه عنا لأنه شهر عظيم مبارك فرض الله على المسلمين صيامه وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وشغل أوقاته بالطاعة والذكر وتلاوة القرآن الكريم.

من جهة أخرى، باشر أعضاء هيئة كبار العلماء عملهم اليوم في الرياض بعد أن أمضوا قرابة الشهرين في محافظة الطائف قدموا خلالها عدداً من الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية في جوامع ومساجد المحافظة، وسوف تستقبل اللجنة الدائمة للإفتاء استفسارات المواطنين والمقيمين الشرعية والفقهية على هاتف 4595555 011 خلال فترة الدوام الرسمي.

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