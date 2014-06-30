استمرار ملاحقة المخالفين في العاصمة وقرى ومحافظات الرياض

واصلت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض عمليات تطهير أحياء العاصمة والمحافظات والقرى والمراكز التابعة لإمارة الرياض من مخالفي نظام الإقامة والعمل، مما أدى إلى الإطاحة ب736 مخالفاً.

ففي العاصمة، حاصرت الجهات الأمنية يوم الخميس حي منفوحة لملاحقة المخالفين وأغلقت مداخله ومخارجه، وطالت عمليات الضبط والتفتيش عددا من شوارع منفوحة ومواقع تجمع العمالة، وشملت بعض مواقع سكن العزاب والمطاعم والمتاجر والأسواق، ما أسفر عن ضبط (454) مخالفاً من جنسيات مختلفة بينهم 24 مطلوباً لمراكز الشرطة في قضايا متنوعة، وعدد ممن يحملون إقامات مزورة، ومنهم أيضاً من أبلغ كفلاؤهم بهروبهم. واستمر نشاط الحملة قرابة ال11 ساعة بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال وعدد من القيادات الأمنية التي تواجدت مع الفرق الميدانية.

الفرق المشتركة تزيل 130 مبسطاً يديرها عمال لحسابهم الخاص

وسلم المقبوض عليهم لمركز شرطة منفوحة لتوثيق سجلاتهم الأمنية واستكمال التحقيق مع بعض المشتبه بهم وإحالتهم لإدارة الوافدين لترحيلهم إلى بلدانهم بعد تطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وأزاحت الفرق (130) مبسط خضار وكماليات متنوعة تديرها عمالة مخالفة لحسابها الخاص في حي البطحاء.

وشارك في حملة شرطة الرياض عدد من الأجهزة الأمنية ممثلة بقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، والمجاهدين، والمرور، ودوريات الأمن، وإدارة التحريات والبحث الجنائي، وإدارة مكافحة المخدرات، وأمانة المنطقة، ووزارة التجارة.

وفي سياق متصل، استمرت الحملات الأمنية المشتركة في المحافظات والقرى والمراكز الواقعة في نطاق إمارة منطقة الرياض لمداهمة المخالفين في المزارع والكسّارات والأحواش.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة العقيد فواز بن جميل الميمان إن الحملة تمكنت من ضبط (282) مخالفاً من جنسيات مختلفة في اليوم السادس من تنفيذ الحملة الأمنية. وأضاف أن من ضمن المقبوض عليهم في الحملة 134 إثيوبياً، و76 يمنياً، و21 هندياً، و21 باكستانياً، و4 بنجلاديشيين، و17 سودانياً، و 5 سوريين، وصوماليين، ونيباليين، و4 وافدين لا تعرف هوياتهم.

وأكد العقيد الميمان أن أنشطة الحملة تنفذ مهامها وفق خطةٍ ميدانية لمنطقة يتمّ تحديدها والاتفاق عليها، وتجري مساندة طيران الأمن الذي يتولى عمليات المسح الجوي، مشيراً إلى أن جميع المقبوض عليهم أحيلوا للجهات المختصّة لاستكمال إجراءاتهم ومعاملتهم حسب النظام.