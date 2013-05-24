قافلة دعوية تجوب العبور وبدر على مدى أسبوعين لمواجهة الأفكار المنحرفة

تتوجه قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف وجمعية أنصار السنة المحمدية، لمحاربة الأفكار المنحرفة كالتشيع والإلحاد وغيرها من الأفكار الهدامة، وذلك برعاية وزيرالأوقاف إلى مدينتى العبور بالقليوبية وبدر بالقاهرة.

حيث تبدأ القافلة عملها يوم الأحد عقب صلاة المغرب بالمركز الإسلامى بالحى الأول بمدينة العبور، ويحاضر فيها كل من الدكتور جمال المراكبى الرئيس العام السابق لأنصار السنة والدكتور أسامة سليمان والشيخ جمال عبد الرحمن عضو مجلس علماء أنصار السنة والدكتور عاطف التاجورى عضو مجلس إدارة المركز العام والشيخ عادل السيد مدير إدارة الدعوة والإعلام بالمركز العام والشيخ محمد عوض رئيس أنصار السنة بالقاهرة الجديدة، ومن وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله درويش ود محمود السباعى والشيخ عبدالفتاح فرج وبمسجد الصحابة بمدينة بدر والدكتور ربيع مرزوق ودسيد عبدالمجيد والشيخ عبد اللطيف المناحى.