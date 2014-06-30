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نجوى كرم تعلن عن وصول عدد متابعيها على "تويتر" إلى 2 مليون

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نجوى كرم تعلن عن وصول عدد متابعيها على "تويتر" إلى 2 مليون نجوى كرم تعلن عن وصول عدد متابعيها على "تويتر" إلى 2 مليون

الإثنين 30-06-2014 08:13

نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم صورة لها على صفحتها الخاصة بموقع "تويتر" تعلن فيها عن وصول عدد متابعيها إلى 2 مليون شخص.

وأرفقت نجوى الصورة بتغريدة وجهتها إلى جمهورها؛ قالت فيها "ليتني أستطيع أن أكون إلى جانب كل شخص منكم كما أنتم بجانبي".

وبمناسية حلول شهر رمضان المبارك، عايدت النجمة جمهورها وتمنت لهم صياماً مقبولاً.

 

 

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