سماح غندور: زهرة الخرجي صفعتني في "الحب سلطان"

أكدت الممثلة والمذيعة سماح غندور لـ"سيدتي نت" أنها تعرضت للضرب من قبل الفنانة زهرة الخرجي التي صفعتها على خدها في موقع تصوير المسلسل الرمضاني الجديد "الحب سلطان" المقرر عرضه على قناة أبوظبي.

وقالت غندور: "لقد اتفق المخرج محمد البكر والفنانة زهرة الخرجي على ضربي دون علمي بإحدى مشاهد المسلسل، وإذ بالخرجي تصفعني على خدي عند قدومي إلى البيت بساعة متأخرة، وذلك ضمن المشاهد الذي يجمعني بها في العمل"، مشيرة إلى أنه بعد أن قال المخرج محمد البكر "STOP" سقطت غندور على الأرض من الوجع، وبدأت تبكي من الوجع وشدة الألم، حيث وجدت نفسها محاطة بكل فريق العمل وأفراده بالكثير من الحب والرعاية وهم يطمئنون عليها.

وبعدها دخلت الفنانة زهرة الخرجي إلى غرفة غندور لتطمئن عليها، فحضتنها وقالت لها: "قد فعلت ذلك لصالحك كي يصبح المشهد طبيعياً ليظهر صادقاً لدى المشاهد".

وأوضحت غندور أنها تجسد بالمسلسل دور فتاة رومانسية تدعى "زين" إبنة الفنانة زهرة الخرجي.

وأضافت غندور: "أتمنى أن يصل المشهد إلى الجمهور ويلاقي استحساناً، كما أتمنى أن يلمس المشاهد المصداقية فيه، حيث أنني لم أتعرض للضرب أبدا في حياتي من قبل".

يذكر أن مسلسل "الحب سلطان " من تأليف الكاتبة سلام محمد، وإخراج محمد البكر، وبطولة: عبد المحسن النمر، ومحمود بو شهري، وأريام، وخالد سليم، وفاطمة عبد الرحيم، وعبد الإمام عبد الله، وابراهيم الحساوي، وزهرة الخرجي، وعبد الله الطليحي وأخرين.

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