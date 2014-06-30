الملحن فهد الناصر: لا تشابه بين لحن مسلسل العافور و"ملينا سياسة"

ما إن تسربت المقدمة الغنائية لمسلسل "العافور"، حتى قامت بعض المواقع الفنية والإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بنشر معلومات عن تشابه المقدمة بالأغنية السياسية والاجتماعية "بس ملينا سياسة" للملحن والمغني مشعل العروج مع تغيير بالتوزيع الموسيقي.

مقدمة المسلسل الغنائية هي من كلمات الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وألحان الملحن فهد الناصر، وغناء النجم عبدالحسين عبدالرضا.

وبدوره نفى الملحن فهد الناصر لـ"سيدتي نت" هذا الأمر قائلاً: "لايوجد أي تشابه بين اللحنين إلا أن المقام "البياتي" هو ما يجمع بين الأغنيتين، وربما يكون موضوعهما يصب في نفس السياق وهو التّطرق للأحداث المختلفة في المجتمع الكويتي".

وزاد الناصر: "مقام "البياتي" دائماً مايكون محدوداً خصوصاً إذا تم وضعه على الإيقاع السريع مثل "الليوه"، ولكن اللحن مختلف عن ماتم ذكره وتداوله".

مؤكداً أن تلحينه للمقدمة الغنائية لهذا المسلسل الضخم يعتبر إضافة لمشواره الفني.

ويقول مطلع الأغنية:

"زحمة محد يصف طابور

والواسطة ما تحشم دور

صرنا الخبصة وعافور

يعني حالتنا غريبة

بالبيت والسكة مشاكل

ضايعة كل المسائل

حتى ما يمديك تاكل

إلا وجايتلك مصيبة"

وتدور أحداث مسلسل "العافور" في إطار اجتماعي كوميدي يتضمن إسقاطات سياسية جريئة تتلخص في تقاعد "غازي العافور" وهو مستشار قانوني، يعيش متغيرات الحياة الحديثة مع أبنائه وأحفاده في ظل طموحه السياسي، في قالب من الإثارة والتشويق خصوصاً بعد ترشح إحدى بنات العائلة لانتخابات مجلس الأمة.

المسلسل هو تأليف طالب الدوس، وإعداد عبد الحسين عبد الرضا، وإخراج عباس اليوسفي، وبطولة كل من النجوم: عبدالحسين عبدالرضا، وميس كمر، وحسن البلام، وجمال الردهان، وإلهام الفضالة، وأحمد السلمان، وهيا الشعيبي، وأحمد العونان، وأحمد الفرج، وعبدالله الرميان، ومحمد صفر، وفوز الشطي، ومحمد الرمضان، وعبدالله الخضر، وسهام البدر، ويوسف البلوشي، وأسيل عمران، وسيعرض حصرياً على تلفزيوني دبي والكويت.