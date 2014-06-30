فيديو.. «أديب» يكشف خدع «رامز قرش البحر»: الممثلين عارفين وبيسترزقوا

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من أشد المعجبين بالفنان رامز جلال، ويداوم على مشاهدة أعماله أيًا كانت «أفلام أو برامج».

وعلق «أديب» على أولى حلقات برنامج «رامز قرش البحر»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الأحد، قائلًا: «كان فيه دليلين إن مدام فيفي عبده عارفة، أول حاجة شعرها ماتبلش أبدًا ودا ماينفعش، تاني حاجة إزاي وهي بتغرق فيه مصور جنبها بيصورها وهي بتقول منك لله يا رامز، وفيه مصور بيصور المصور الأولاني وهو بيغرق، المفروض مايطلعش في المشهد، أنت لازم تخليني برضه أصدق يا رامز».

واستكمل: «لكن كل دا يُغفر له لأنه لذيذ ولطيف، والناس بتسترزق حلو أوي من البرنامج بصراحة، يعني مدام فيفي أكيد واخده مبلغ وهي تستحق لأنها سوبر ستار».