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بالفيديو - قصة لقب.. دراما ركلات الترجيح تتوج بايرن على فالنسيا

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بالفيديو - قصة لقب.. دراما ركلات الترجيح تتوج بايرن على فالنسيا بالفيديو - قصة لقب.. دراما ركلات الترجيح تتوج بايرن على فالنسيا

شهد عام 2001 أخر تتويج بدوري أبطال أوروبا في تاريخ بايرن ميونيخ، وكان التتويج الرابع في تاريخ النادي البافاري.

بايرن توج ببطولة دوري أبطال أوروبا أربع مرات من قبل أعوام 1974 و1975 و1976 و2001.

ويسعى بايرن للتتويج الخامس في تاريخه عندما يواجه مواطنه بروسيا دورتموند يوم السبت على استاد ويمبلي في نهائي دوري الأبطال.

ويسترجع FilGoal.com قصة التتويج الأخير لبايرن بدوري أبطال أوروبا.

واجه بايرن فالنسيا في النهائي، ومثلت المباراة النهائي الثاني لفالنسيا على التوالي وهو ما زاد من صعوبتها على الفريق البافاري.

ففالنسيا خسر نهائي 2000 أمام مواطنه ريال مدريد، ولذلك سعى بكل قوة للتتويج هذه المرة.

وتأهل فالنسيا لنهائي 2001 بسحق ليدز يونايتد 3-0 في نصف النهائي، فيما تأهل بايرن على حساب ريال بالفوز 3-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

واستضاف ملعب سان سيرو المباراة النهائية.

البداية كانت من فالنسيا، حيث تقدم القائد جيزيكا مينديتا بهدف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة الثالثة.

لم تمر سوى دقائق معدودة حتى حصل بايرن على فرصة معادلة النتيجة بنفس الطريقة، من ركلة جزاء.

ولكن سنتياجو كانيزاريس حارس فالنسيا الأمين تصدى لركلة محمد شول ببراعة، ليحافظ على تقدم الخفافيش.

اتسمت المباراة بالقوة، وحصل بايرن على فرصة جديدة لمعادلة النتيجة بركلة جزاء أخرى في الشوط الثاني.

وتصدى لها ستيفان إيفنبرج هذه المرة، ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 51.

وانتهت المباراة بهذه النتيجة، لتصل إلى دراما ركلات الترجيح.

ولعب أوليفر كان حارس بايرن دور البطولة في تتويج بايرن، بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح.

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فيديو اليوم السابع

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