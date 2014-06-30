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إدانة 3 خليجيين بالاتجار وحيازة وتعاطي المخدرات

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إدانة 3 خليجيين بالاتجار وحيازة وتعاطي المخدرات إدانة 3 خليجيين بالاتجار وحيازة وتعاطي المخدرات

ادانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، 3 خليجيين، تتهمهم النيابة العامة، بالاتجار وحيازة وتعاطي المواد المخدرة، واصدرت عليهم احكاما تراوحت ما بين الإعدام والحبس لمدة عام. حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام مع مصادرة المواد المخدرة، وذلك بعد ادانته بالاتجار في المواد المخدرة..

كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 4 سنوات مع الإبعاد عن الدولة عن تهمة حيازة المواد المخدرة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة. كما ادانت المحكمة اوروبيا، متهما بتعاطي المؤثرات العقلية، وقيادة المركبة والتسبب في اتلاف مال مملوك للغير، نتيجة عدم أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، الأمر الذي ادى الى صدمه 3 مركبات والحاق اضرار جسيمة بها، وقضت بمعاقبة عن جميع التهم بالسجن لمدة 5 سنوات مع الإبعاد عن الدولة.

 

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