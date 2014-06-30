بلدية دبي تبدأ حملات تفتيش مفاجئة

بدأت أمس فرق التفتيش الغذائية بإدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي، حملاتها التفتيشية على المؤسسات الغذائية والخيم الرمضانية والمطابخ الشعبية حرصا منهم على التأكد من سلامة الغذاء في تلك المؤسسات، وذلك لتزايد وتيرة الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك وصرح بذلك سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي ببلدية دبي.

وأوضح أن قسم التفتيش الغذائي يحرص خلال شهر رمضان المبارك على تنظيم حملات تفتيشية، وتشمل العرض الخارجي وبيع المؤسسات الغذائية للمأكولات الخفيفة حيث بلغ عدد التصاريح الصادرة لهذا العام 34 تصريحا، بالإضافة إلى أن هنالك نسبة عالية من المؤسسات بلغت 70% مارست نشاط العرض الداخلي بصالة الطعام على أن تستهدف الحملات طوال شهر رمضان رفع المستوى الصحي لهذه المؤسسات نظرا لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل.

بالإضافة إلى التركيز على المطابخ الشعبية وكانت قد حرصت الإدارة على تنظيم حملة سبقت شهر رمضان وتم خلالها زيارة 86 مطبخا وتم إغلاق 4 مطابخ منها في منطقة القوز، وإنذار 30 مطبخا وجاءت المخلفات محصورة في عدم وجود تهوية والحاجة إلى صيانه والنظافة العامة وعدم التزام العمال بالزي، وعدم توفير سيارات نقل مجهزة لنقل الأغذية..

كما تم التركيز على عمليات التحضير والضبط الحراري للأغذية وسيارات نقل الأغذية والتأكد من مدى التزامهم بالشروط والمواصفات الفنية وذلك حفاظا على الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة للأكل خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى زيارة الخيام الرمضانية والتي يمتد فيها النشاط حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر وخاصة مصادفة مع كأس العالم هذا العام.

استعدادات

وأضاف طاهر، إنه في إطار الاستعدادات للشهر الفضيل تم الاجتماع والتنسيق مع دائرة الأوقاف بإمارة دبي بخصوص موائد الرحمن التي يتم تقديمها من قبل الجمعيات الخيرية حيث يلعب قسم التفتيش الغذائي دوراً هاماً وفعالاً في عمليات الرقابة والتفتيش عن مصادر إعداد وتحضير الأغذية لموائد الرحمن والتأكد من سلامة الأغذية.

وأوضح بأن الرقابة والتفتيش والمتابعة اليومية سوف تشمل جميع موائد الرحمن على مستوى إمارة دبي حيث يتم تزويد موائد الرحمن بما لا يقل عن 25000 وجبة يوميا حيث تمت عمليات التفتيش والرقابة الدورية على مصادر هذه الوجبات من شركات التموين الغذائي والمطابخ الشعبية، كما تم وضع برنامج تفتيش ورقابة دوري مسبق على الخيام الرمضانية في الفنادق حيث إن هذه الخيام تقوم بتقديم وجبات للإفطار ووجبات للسحور خلال شهر رمضان وتعمل هذه الخيام حتى الساعات الأولى من الفجر قبل الإمساك..

وأضاف بأن قسم التفتيش الغذائي أولى مثل هذه الأنشطة المؤقتة في الفنادق أهمية قصوى نظرا للإعداد المتزايدة من الجمهور التي تؤم هذه الخيام، لذا كان لابد من وضع برنامج رقابي فعال يضمن سلامة الأغذية في هذه المواقع، كما سيتم التركيز على نشاط الفنادق الكبيرة والتي تمتلك إمكانيات كبيرة وتركز النشاط بتقديم وجبات الإفطار بمعدل 500 وجبة يوميا للخيمة والسحور بمعدل 800- 1000 وجبة وخاصة في أيام العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع .

اشتراطات

وأفاد سلطان الطاهر بأنه تم توجيه فرق التفتيش المختلفة بالتركيز على أهم الاشتراطات حيث يكثر استهلاك الأطعمة المقلية في شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإننا نقوم بالتركيز على جودة الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة والتأكد من أماكن تخزين وتحضير الأطعمة ونقوم أيضا بالتأكد من تغطية الأطعمة التي تباع على حرم الطريق ومن التزام العاملين على تقديمها بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم..

بالإضافة إلى التأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة وكذلك الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير ( أكثر من 65 مئوية للحفظ الساخن وأقل من 5 للحفظ البارد) وعدم الاستهانة بهذه المخالفة حيث إن حفظ الأطعمة على درجات حرارة في المدى الحراري الخطر ( بين 5 إلى 65 مئوية) يؤدي إلى فساد الأغذية وتلوثها وبالتالي حدوث حالات التسمم الغذائي.

وذكر أن الحملات ستعمل على التركيز على العرض الخارجي للأغذية وخاصة قبل الإفطار حيث تم إصدار تعميم مسبق للمؤسسات الغذائية قبل بداية الشهر الفضيل يوضح الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توفرها في عمليات العرض الخارجي ومن أهمها عمليات الحفظ الحراري الساخن والبارد وأيضا حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية .

خطة متكاملة للنظافة العامة

استعدت بلدية دبي بخطة متكاملة لتطبيق أقصى معايير النظافة العامة في مختلف مناطق مدينة دبي خلال شهر رمضان المبارك.

صرح بذلك المهندس صلاح أميري مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة، وذكر بأن الخطة شملت برامج استثنائية خاصة لعمليات جمع ونقل النفايات من خلال تسخير أسطول معدات وشاحنات جمع النفايات وزيادة فرق التفتيش والتنظيف باستحداث فرق للطوارئ تعمل ثلاث ورديات يومياً، مكونة من إشرافيين اثنين، و(15) عامل نظافة، تم تزويدهم بأدوات السلامة ومعدات العمل والتجهيزات للتعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى التي ترد من المواطنين والمقيمين في دبي على مدار الساعة.

وناشد مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة افراد المجتمع للتعاون مع بلدية دبي والمشاركة في دعم جهود تقليل النفايات خلال الشهر الفضيل، من خلال تغيير النمط الاستهلاكي. دبي ــ البيان

ملتقى الحلول الذكية

نظمت إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي ملتقى الحكومة الذكية مؤخرا، بالتعاون مع نخبة من شركات تقنية المعلومات الذين قدموا أوراق العمل حول أحدث حلول الحكومة الذكية.

شارك في الملتقى أربع من شركات تقنية المعلومات وهم أفايا، ميرنا لتقنية النظم، سنكرون، بالما للاستشارات. قدم المتحدثون خلال الملتقى أحدث المعارف التقنية والحلول الإبداعية في مجال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والتحول المؤسسي نحو الحكومة الذكية، والهيكلية المؤسسية، وتقارير ولوحات الأداء المؤسسي على الموبايل، والطريق إلى الإبداع الذكي. دبي- البيان