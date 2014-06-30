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97% إنجاز مشروع النفق الاستراتيجي لأبوظبي

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97% إنجاز مشروع النفق الاستراتيجي لأبوظبي 97% إنجاز مشروع النفق الاستراتيجي لأبوظبي

زار معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة أمس موقع عمل مشروع النفق الاستراتيجي لإمارة أبوظبي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في عقود حفر النفق الاستراتيجي ثاني أطول الأنفاق الانحدارية في العالم حتى اليوم 97 ٪ فيما تستمر أعمال الحفر والإنشاءات اللازمة لمشروع الخطوط الفرعية التابع لمشروع النفق الاستراتيجي لإمارة أبوظبي وبلغت نسبة الإنجاز فيها 49 ٪ ، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء محطة الضخ التي تقع في نهاية النفق وستعمل بدورها في رفع مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة في الوثبة حتى الآن 37 ٪ وتعتبر الأكبر على مستوى المنطقة.

وتفقد معاليه مركز زوار مشروع النفق الاستراتيجي بموقع منطقة العمل رقم 3 بالقرب من نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014 واطلع على عرض لتطور المشروع والوسائل التكنولوجية التفاعلية المستخدمة في المركز ومن ثم استمع إلى عرض توضيحي عن مراحل تنفيذ المشروع ونسبة الإنجاز وعن النماذج المصغرة للحفارات المستخدمة في حفر النفق.

واطلع على التقنيات المتطورة المستخدمة في حفر وإنشاء النفق وأجزاء المشروع الأخرى وهي محطات الربط الفرعية ومحطة الضخ التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة بالإضافة إلى التعرف على الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للمشروع.

وقام بتفقّد موقع الحفريات رقم 3 حيث اطلع عن قرب على عمل آلة الحفر والتقنيات المستخدمة واستمع إلى شرح من فريق العمل عن مراحل العمل والإنجاز والخطة الزمنية للمشروع.

إشادة

وأشاد أحمد الزعابي بالمشروع والتقنيات المستخدمة في إنجازه وقيمة المشروع الاقتصادية ودوره في دعم التنمية المستدامة والحلول البيئية المهمة التي سيقدمها لقطاع البنية التحتية لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وأكد أن الخبرات العالمية التي استقطبها المشروع تعد إضافة مهمة لمشاريع الدولة والتي أحضرت بدورها أفضل الممارسات الدولية في مجال حفر الأنفاق إلى المنطقة مما يعزز اسم وسمعة إمارة أبوظبي في الأوساط الدولية بصفتها وجهة المشاريع المتميزة في العالم.

ومن جانبه أعرب عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي عن اعتزازه بزيارة ومتابعة كبار المسؤولين في الدولة لمشروع النفق الاستراتيجي لإمارة أبوظبي مما يعكس حرصهم على دعمهم لجهود تطوير المشاريع بمختلف الدوائر الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات والأعمال بما في ذلك قطاع البنية التحتية وتطوير المشاريع الخدمية.

وأوضح أن مشروع تطوير النفق الاستراتيجي يأتي ضمن استراتيجية الشركة الخمسية والمستندة إلى أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي والتي تمثل الغايات السامية التي حددتها الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في الاستمرار في تطوير مجتمع آمن وواثق وبناء مستدام ومنفتح ومنافس عالمياً.

 

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