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اشتباكات بين إخواني ونشطاء بعد وصفه الثوار بـ"الفلول"

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اشتباكات بين إخواني ونشطاء بعد وصفه الثوار بـ"الفلول" اشتباكات بين إخواني ونشطاء بعد وصفه الثوار بـ"الفلول"

كتب : سهاد الخضري منذ 19 دقيقة

واصلت حركة تمرد، التي تهدف لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، عملها بميدان الساعة بدمياط، مساء اليوم، وسط إقبال شديد من الجماهير.

وحدثت مشاداة كلامية واشتباكات بين أحد أعضاء جماعة الإخوان ومنظمي الحملة والنشطاء، وذلك على خلفية قيام أحد أعضاء الجماعة بالتوقيع على ورقة تمرد بعبارة "أوقع مبايعتي للدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة ولاعزاء للفلول"، حيث وصف كافة المعارضين والنشطاء بالفلول، وهو ما دفع النشطاء للهتاف هتافات مناهضة للجماعة وللرئيس.

من ناحية أخرى، قام عريس بالتوقيع على استمارة حملة تمرد، والتف حوله عدد كبير من النشطاء.

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DMC

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