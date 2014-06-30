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إجراءات وقائية لموائد الرحمن ببورسعيد

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إجراءات وقائية لموائد الرحمن ببورسعيد إجراءات وقائية لموائد الرحمن ببورسعيد

أكد الدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بأن هناك تعليمات مشددة من اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بشأن تجهيز أقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والوجود الفعلي للأطباء والعاملين وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والطارئة والتعامل معها على أكمل وجه.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات الصحية وتشديد الرقابة على الباعة للتأكد من حملهم الشهادات الصحية وأن المنتجات صالحة للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه موائد الرحمن المقامة حفاظًا علي صحة المواطنين من تناول أي وجبات مطابقة للمواصفات الصحية .

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