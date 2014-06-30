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الغضب يسود أهالي الأقصر بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي مع بداية شهر رمضان

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الغضب يسود أهالي الأقصر بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي مع بداية شهر رمضان الغضب يسود أهالي الأقصر بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي مع بداية شهر رمضان

أرشيفية

سادت حالة من الغضب العارم بين أهالي محافظة الأقصر بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مع بداية شهر رمضان الكريم، وخاصة في أوقات صلاة التراويح ، حيث انقطع التيار على نطاق واسع فى هذا التوقيت.

وقال إبراهيم حسين، أحد أهالي منطقة الكرنك، أن التيار الكهربائي انقطع عن المنطقة بالكامل عقب أذان المغرب مباشرة، واستمر الانقطاع لأكثر من ساعة، ما أدي لإفساد بهجة الإفطار بين الأهالي .

بينما قال محمد علي أحد أهالي مدينة إسنا جنوب المحافظة ، أن انقطاع الكهرباء زاد على الحد، وأفسد فرحة الأهالي بشهر رمضان، مشيرًا إلى أنهم أدوا صلاة التراويح في الظلام والحر مطالبًا بالحلول الجذرية لمواجهة الأزمة.

ولفت مصدر بشركة الكهرباء إلى أن درجة الحرارة المرتفعة أدت إلى زيادة الاستهلاك وبالتالى ارتفاع الأحمال وانقطاع الكهرباء، في أول رمضان، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك، هو الحل الوحيد أمام المصريين في هذه الظروف .

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أونا

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