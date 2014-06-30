محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال صيانة البدرومات السكنية بعمارات إسكان الإعلام

حرص اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية على القيام بزيارة ميدانية تفقدية لمنطقة مساكن الإعلام بالشيخ زايد بنطاق حى ثالث الإسماعيلية وذلك لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال الصيانة اللازمة ورفع الكفاءة لعدد خمسة بدرومات سكنية يقطنها عدد من الأسر البسيطة والذين قد تعرضوا لارتفاع نسبة المياه الجوفية والرشح داخل هذه البدرومات التى يسكنونها وارتفاع مستوى المياه من الأرضية إلى نحو ما يقرب من 30 سنتيمتر تقريبا وهو الأمر الذى أضطرهم للهروب خارج هذه البدرومات حاملين أمتعتهم وأثاثهم البسيط إلى الشارع .

وفور علم محافظ الإسماعيلية بهذه المشكلة تم إصدار أوامره الفورية بتكليف لجنة فنية من الإسكان والإدارة الهندسية بالحى ومجلس المدينة وكافة الجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ السكان والأهالى شاغلى هذه البدرومات دونما تحميلهم أية أعباء مالية وعلى الفور تم التحرك من أجهزة الحى وفرق العمل التى قامت بسحب وشفط كميات المياه وصب طبقة خرسانة بأرضيات البدرومات وحل المشكلة لمنع عودة رشح المياه الجوفية من جديد .

وقد قام المحافظ بزيارة المنطقة للاطمئنان على ما تم اتخاذه من اجراءات لتحقيق الاستقرار والهدوء النفسى والمعنوى لهذه الأسر مع بداية شهر رمضان الكريم، ورافق المحافظ المهندس محمد حفنى الصافى رئيس حى ثالث الاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .