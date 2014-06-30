فنانو مصر يساندون «محاربى الصحراء» فى مونديال البرازيل.. والزعيم: «تشجيعهم واجب»

حيّا النجم العربي المصري عادل إمام “محاربي الصحراء” معتبراً أن تشجيع منتخب الجزائر في مونديال 2014 في البرازيل أمر طبيعي وواجب على كل عربي لأنه ممثل العرب الوحيد، ونتائجه الجيدة تصب في مصلحة الكرة العربية.

وعاد “الزعيم” بالذاكرة إلى تاريخ مشاركة الجزائر في المونديال، مضيفاً أنّ: “الجميع يتذكر فوز الجزائر على ألمانيا في مونديال 1982، وفوز السعودية على بلجيكا عام 1994، وتعادل مصر مع هولندا بطلة أوروبا، ونتائج الجزائر الجيدة ستضيف للكرة العربية سمعة جيدة على المستوى العالمي”.

بدورها، دعت الممثلة المخضرمة يسرا المشجعين العرب إلى مؤازرة المنتخب الجزائري في المونديال، “خصوصا أنه الفريق العربي الوحيد المشارك في هذا العرس الكروي العالمي”.

ووجّه المطرب المصري هشام عباس رسالة إلى المنتخب الجزائري، متمنياً له “الإستمرار في تألقه، وأن يشرّف إسم الكرة العربية في المحافل الدولية”، وظهر عباس عبر الصور وهو يحمل علم الجزائر.

وفي نفس السياق، قال المطرب محمد منير، “سوف أشجع على المستوى الإفريقي منتخب الجزائر، فهو بلد عربي شقيق، وعلى المستوى العالمي سأشجع المنتخب الألماني”.

وفيما أكد الفنان هاني شاكر أنه يشجع الجزائر ويتمنى أن “يحقق إنجازاً مشرّفاً للعرب”. حرصت الممثلة سمية الخشاب على متابعة البطولة، خاصة وأنها الآن في إجازة ولم تنشغل بالتحضير لأي عمل في موسم دراما رمضان، وأنها تدعم المنتخب الجزائري الممثل العربي الوحيد بالبطولة .