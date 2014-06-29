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بيليه: عقوبة لويس سواريز عادلة

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بيليه: عقوبة لويس سواريز عادلة بيليه: عقوبة لويس سواريز عادلة

عضة سواريز

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن اعتقاده بأن العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم على مهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز كانت عادلة .

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن بيليه قوله ” هذا شيء لم يسبق له مثيل بطبيعة الحال بعض الناس يكون لهم رد فعل سيئ عندما يحدث شيء لهم، ولكن الأمر عادة ما يكون بضربة بالرأس أو بالكوع عندما يقاتلون من أجل الاستحواذ على الكرة ” .

وأضاف بيليه “ولكن عضة ؟ ..هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيئ من هذا القبيل في كأس العالم ، حتى بالنسبة لنا عندما كنا في الملعب هذا شيء لم يسبق له مثيل ” .

وتابع “اعتقد أن قرار الفيفا جيد وصائب لأنه كان عليهم أن يضعوا مثالا للجميع ، إذا لم يفعلوا ذلك ، قد ينتشر هذا الأمر.. لا يجب أن يرتكب أي شخص هذا الفعل ” .

وأوضح الجوهرة السوداء قائلا ” لذلك اعتقد أنه كان قرارا عادلا لأنه بمثابة سابقة من الآن ، ومن الواضح أن هناك عواقب لهذا العمل ” .

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