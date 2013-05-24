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الصين تغلق 3700 مصنع للألعاب النارية

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الصين تغلق 3700 مصنع للألعاب النارية الصين تغلق 3700 مصنع للألعاب النارية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن السلطات الصينية أغلقت أكثر من 3700 مصنع للألعاب النارية منذ شددت السلطات المحلية قواعد الأمن والسلامة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الإدارة العامة للسلامة المهنية القول إن هذا يعنى وجود 4921 مصنعا للألعاب النارية منتشرة فى 20 إقليما ومنطقة بالصين، وأضافت الإدارة فى بيان أنها ستواصل حملتها على هذه الصناعة بهدف تقليص عدد المصانع العاملة فيها.

يذكر أن الكثيرين من الصينيين يحبون إطلاق الألعاب النارية فى الاحتفالات الكبرى مثل مهرجان الربيع، وشهدت صناعة الألعاب النارية فى الصين سلسلة من الحوادث الكبرى نتيجة عدم التزام المصانع بمعايير الأمن والسلامة وبخاصة المصانع الصغيرة.

ووفقا للبيانات الرسمية فقد قتل حوالى 291 على الأقل فى تتعلق بالألعاب النارية فى الصين خلال العامين الماضيين.

وكانت الصين قد أسست فى وقت سابق من العام الحالى اتحاد وطنى لهذه الصناعة على أمل المساعدة فى عقد صفقات استحواذ واندماج بين المصانع والشركات العاملة فيها بما يساعد فى وضع معايير موحدة للأمن والسلامة.

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مصر 365

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