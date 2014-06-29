بالأرقام - نور السيد ' أي حد يلعب مكانه؟ '

خرج نور السيد لاعب وسط الزمالك بتصريح لـFilGoal.com "اللي مش عاجبه مستواي يجي يلعب مكاني"، هذا بعد ما قدمه اللاعب أمام الأهلي في المباراة الافتتاحية للدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري.

ولعب نور السيد في وسط الملعب خلال المباراة التي خسرها الزمالك 1-0، ولقى اللاعب هجوما على تراجع مستوى وسط الفريق الأبيض أمام الأهلي.

اعتمد نور السيد في تصريحه على أنه من الطبيعي أن يتذبذب مستوى أي لاعب، فلا يمكن أن يكون اللاعب نجما طوال الموسم. (طالع التصريح كاملا)

وبناء عليه، يستعرض FilGoal.com أرقام وإحصائيات نور السيد طوال الموسم حتى مواجهة الأهلي لنرى إن كان بإمكان أي لاعب تقديم ما يقدمه أم لا.

نور السيد مع الزمالك أبرز مميزاته، الاستلام والتسليم، نسبة تمريراته الصحيحة 87 % وذلك خلال 16 مباراة شارك فيها.

ولكن الزمالك لا يمتلك لاعب وسط لديه ملكة التصويب على المرمى.. لك أن تتخيل أن نور السيد صوب 25 كرة في الدوري منهم واحدة فقط ذهبت بين القائمين والعارضة!

وبما أنه لاعب وسط فقد استخلص الكرة 180 مرة، وفقدها 183 مرة بنسبة 50 % تقريبا .. معدل ضعيف.

ارتكب اللاعب 29 خطأ لم يسجل أي هدفا في الدوري أو يصنع أي هدف .. أربع بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

ثلاث عرضيات خاطئة أرسلها نور السيد.

فقط الميزة التي تجعل نور مختلفا عن أي لاعب في مركزه، يمرر بيمينه ويصوب بيساره .. ولكن تصويباته كما ذكرنا كلها بعيدة عن المرمى.