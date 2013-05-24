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شركات أجنبية تعلن استعدادها لاستثمار 165 مليار دولار فى نيجيريا

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شركات أجنبية تعلن استعدادها لاستثمار 165 مليار دولار فى نيجيريا شركات أجنبية تعلن استعدادها لاستثمار 165 مليار دولار فى نيجيريا

أعرب عدد من الشركات الدولية الكبرى عن استعدادها لاستثمار 165 مليار دولا فى نيجيريا خلال الخمس سنوات المقبلة، وخاصة فى مشروعات تطوير البترول والغاز والبنية التحتية، ومشروعات صناعية.

وقال العضو المنتدب لشركة شل نيجيريا لاستكشاف البترول والغاز تشيكا أنيوجيكوى - فى تصريح صحفى اليوم، إن شركته خصصت أموالا طائلة لإنفاقها فى المستقبل على استكشف البترول والغاز وتطوير حقول الإنتاج بنيجيريا.

وأكد ستيفين فاس فال، مدير مشروعات المياه العميقة بشركة شل، أن الشركة أنفقت 48 مليار دولار فى مشروعات استكشاف البترول والغاز خلال الأعوام القليلة الماضية الأمر الذى أدى إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل المختلفة.

وكان الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان قد حث المستثمرين الأجانب منذ أيام على الاستثمار فى بلاده وعدم الخوف من الأوضاع الأمنية التى تشهدها بعض المناطق النيجيرية، مشيرا إلى أن قوات الأمن تعمل على وضع حد للإنفلات الأمنى فى البلاد وتحقق نجاحات فى هذا المجال.

وقال جوناثان إن المشاكل الأمنية ليست قاصرة على نيجيريا فقط، بل هناك العديد من الدول التى تعانى من هذه المشاكل التى يخطط لها أفراد لا يحبون السلام والاستقرار.

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