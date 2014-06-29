رمضان بطعم زمان.. 10 شخصيات رمضانية ارتبطت بجيل الثمانينيات والتسعينيات

بعيداً عن صخب مسلسلات رمضان، التى امتلأت بها شاشات الفضائيات، إذا دخلت إلى الدنيا في بداية ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي فإنك أكثر حظًّا من أجيال الألفية الجديدة، كان الترفيه فى رمضان مقصورًا على ثماني قنوات للتليفزيون المصري، تعرض العديد من البرامج الرمضانية التى علقت بأذهان الكثيرين منذ الطفولة ولم تفارقهم حتى الآن.

سلاحف النينجا

مجموعة من السلاحف قررت أن تغزو التليفزيون المصري لتقدم وجبة مرحة لأبناء التسعينيات في رمضانات عديدة، ويعد سلاحف النينجا من أشهر الكرتونات التم تم دبلجتها وعرضها على التليفزيون الأرضي في رمضان ونالت درجة مشاهدة عالية.

ويضم فريق السلاحف ،من ليوناردو الهادئ ومايكل آنجلو المرح ورافييل العصبي ودوناتيلو العبقري ومعلمهم سبنتلر, وأصدقاؤهم وهم كيسي جونز وايبريل آونيل.

فطوطة

فطوطة، شخصية خيالية كوميدية قدمها الممثل الكوميدي سمير غانم من خلال الفوازير التي حملت نفس الأسم وعرضت خلال شهر رمضان في العام 1982 ميلادياً.

هو قزم يرتدي بدلة خضراء وحذاء أصفر كبير، وله شعر كثيف، صممت ملابس الشخصية المصممة وداد عطية.

ظهر لأول مرة في الفوازير التي حملت أسم فوازير فطوطة، وعاد للظهور مرة أخرى بعد 3 سنوات في فوازير مختلفة بعنوان فطوطة حول العالم، وظهر مجدداً في مسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة والذي عرض في رمضان عام 2010.

عمو فؤاد

أدى تلك المهمة الفنان الراحل فؤاد المهندس، وحملت عنوان «فوازير عمو فؤاد ويّا الأجداد»، وظهرت أول حلقاتها في عام 1983.

لاقت الفوازير نجاحًا كبيرًا واستمرت أكثر من عشر سنوات من الثمانينيات وحتى التسعينيات، وكانت تبث على القناة الأولى على التليفزيون المصري في رمضان بموعد متميز وفر لها مشاهدة كبيرة فكانت تذاع في الساعة الثالثة والنصف عصرًا ولم يتعلق الأطفال فقط بتلك الفوازير، لكنها لاقت نجاحًا كبيرًا عند الكبار أيضًا ودفع نجاح الفوازير فريق العمل لأداء أجزاء جديدة للفوازير.

بوجى

هو مسلسل عرائس مصري من تأليف وإخراج الراحل رحمي، تم انتاجه في ثمانيات القرن العشرين عام 1983، وكان له 18 جزءًا كان له تأثير كبير في ثقافة الطفل المصري والعربى، أدى تلك الشخصية الفنان يونس شلبي،وكانت شخصية طيبة لكنه متسرع.

طمطم

طمطم صديقة بوجى، أدتها الفنانة هالة فاخر، وكانت رمزا للكمال الأخلاقي والانفعالي فى المسلسل.

عم شكشك

عم شكشك هى شخصية علقت بأذهاننا جميعا ، خاصة فى مرحلة الطفولة ، والتى ظهرت فى مسلسل العرائس بوجى وطمطم فى مواسم متعددة .

عم شكشك العجوز، أداه رأفت فهيم، رجل عجوز يجلس دائما علي الشباك في بيته في الدور الأرضي وليس له هم سوى متابعة الناس وأخبارهم هو ووالده محب الزبادي “أو الشبادي كما ينطقها”.

بكار

أول مسلسل كارتوني مصري كامل لم يعتمد على عرائس متحركة أو شخصيات حقيقية ضمن أحداث المسلسل.

بدأ عرض “بكار” في شهر رمضان عام 1998 من إخراج المخرجة الراحلة منى أبو النصر، والتي قدمت عدة أجزاء منه حتى وفاتها في عام 2003، وكان بكار فتى نوبيا بسيطا يتعرض للعديد من المغامرات بصحبه أصدقائه.

المغامرون الخمسة

لوزة ونوزة وتختخ وعاطف ومحب، المغامرون الخمسة والسفر الرأسي عبر الزمن، مسلسل كرتون كان انتاج سلسلة قصص مغامرات بوليسية ألفها الكاتب محمود سالم، بطولة القصة تدور حول خمسة من الشباب، نالت السلسلة شهرة واسعة وامتدت شعبيتها إلى جميع أرجاء الوطن العربي.

فوازير شريهان ونيللى

قدمت شريهان فوازير رمضان الشهيرة “ألف ليلة وليلة” 1988،كما قدمت نيللى فوازير عجايب صندوق الدنيا 1992.