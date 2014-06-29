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“أوباما “يحذر من هجمات لجهاديين داخل الولايات المتحدة

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“أوباما “يحذر من هجمات لجهاديين داخل الولايات المتحدة “أوباما “يحذر من هجمات لجهاديين داخل الولايات المتحدة

اوباما

حذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من احتمال انتقال جهاديين أوروبيين إلى الولايات المتحدة لارتكاب اعتداءات هناك خصوصا أنهم ليسوا بحاجة لتأشيرات دخول.

وقال أوباما، في مقابلة مسجلة، تم بثها الأحد على قناة “أي بي سي” ،إن بعض الأوروبيين يتعاطفون مع قضية المتمردين السنة ويتوجهون إلى سوريا، والبعض الأخر يتوجه إلى العراق إذ يكتسبون خبرات قتالية قبل أن يعودوا إلى بلدانهم.

وأضاف الرئيس الأمريكى أن هؤلاء المقاتلين يحملون جوازات سفر أوروبية وهم ليسوا بحاجة لتأشيرات دخول إذا قرروا التوجه إلى الولايات المتحدة.

ونوه لمواجهة هذه المخاطر،قائلاً:”علينا أن نعزز سياستنا في مجال المراقبة وطريقة جمع المعلومات على الأرض”، مضيفاً “في بعض الأوقات سيكون علينا ضرب المنظمات التي تنوي الاعتداء علينا”.

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