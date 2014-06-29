حزب الكرامة: لا توجد خطط للإحتفال بالذكرى الأولى لثورة يونيو

قال المهندس عبدالعزيز الحسيني أمين تنظيم حزب الكرامة، “أنه لا توجد أي خطط من قبل حزب الكرامة، للإحتفال غدا بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، والحزب لا يعلم الفعاليات التي ستحدث في الشارع غدا للإحتفال بذكرى الثورة”، مضيفا “أن الحزب سيقيم إحتفالا داخل مقر الحزب يوم الخميس، لإحياء الذكرى، يشمل الأغاني الموسيقية والشعر”.

وأضاف الحسيني خلال تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء “ONA” ، “لقد تم إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن رغبة الأحزاب بتعديل قانون البرلمان القادم تحت إسم التيار المدني الديمقراطي، موقعين على هذه المذكرة العديد من الأحزاب المؤيده لثورتي ال 25 من يانير و30 يونيو”.

(المراسل: عبد الله شهاب)