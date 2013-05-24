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أبو تريكة ينافس عموري على لقب الأفضل في الإمارات

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أبو تريكة ينافس عموري على لقب الأفضل في الإمارات أبو تريكة ينافس عموري على لقب الأفضل في الإمارات

دخل محمد أبو تريكة القائمة النهائية لاستفتاء أفضل لاعب في الدوري الإماراتي لموسم 2012-2013.

وأعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي قائمة المرشحين التي جاء على رأسها أبو تريكة بجانب نجما العين عمر عبد الرحمن "عموري" والغاني أسامواه جيان.

وتضم القائمة أيضا الاسترالي أليكس بروسكو (العين)، واللبناني يوسف محمد وإسماعيل الحمادي والبرازيلي جرافيتي والتشيلي لويس خمينيز (الأهلي)، عامر عبدالرحمن (بني ياس)، وإدريس فتوحي (عجمان)، والبرازيلي ريكاردو أوليفيرا وعلي مبخوت (الجزيرة).

وانضم أبو تريكة إلى بني ياس على سبيل الإعارة من يناير الماضي وقاد الفريق للفوز بأول لقب خارجي في تاريخه لدوري أبطال الخليج.

وسيتم الإعلان عن الفائز في الحفل الذي سيقام يوم الأحد المقبل بمركز المعارض بأبو ظبي بناء على التصويت الذي سيجرى على الصفحة الرسمية للدوري الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

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