6 نصائح هامة للمرأة الحامل في شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان، تطرح العديد من التساؤلات حول صوم السيدة الحامل، حيث تؤكد الدراسات الطبية أن اﻟﺻﯾﺎم ﻻ ﯾﺷﻛل ﺧطراً ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻷم اﻟﺣﺎﻣل أو اﻟﺟﻧﯾن، ﺑل ھو رﯾﺎﺿﺔ روﺣﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ، فالصيام لايؤثر ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﺟﻧﯾن، اذا كانت الأم حريصة على تناول تغذية متوازنة بعد الإفطار.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻣراض ﻣﺛل ارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم، واﻟﺳﻛري، وأﻣراض اﻟﻘﻠب، واﻟﻛﻠﻰ وﻏﯾرھﺎ، ﻓﺈن ھذه اﻷﻣراض يمكن أن ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻷم واﻟﺟﻧﯾن، ولهذا السبب تنصح السيدة الحامل بتجنب الصيام. ﻛﻣﺎ تنصح أيضا ﺑﺎﻹﻓطﺎر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻘﻲء اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺷﮭور اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺣﻣل، وﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻣل ﺑﺎﻟﺗوأم.

نصائح هامة:

-اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻐذاء ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻋدم زﯾﺎدة اﻟوزن وﺗﺟﻧب إﺗﺑﺎع أي ﻧظﺎم ﻏذاﺋﻲ ﻹﻧﻘﺎص اﻟوزن.=

-ﺗﺟﻧب اﻹﺟﮭﺎد واﻟﻌﻣل ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻓﻘدان ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺳواﺋل اﻟﺟﺳم.

-الإهتمام بتناول وجبة السحور مع تأخيرها قدر الإمكان.

-تنصح المرأة الحامل بتقسيم وجبة الإفطار إﻟﻰ ﻋدة وﺟﺑﺎت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻔرﻗﺔ, ﻻن اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻷﻛل ﻋﻧد اﻹﻓطﺎر ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﺳر ھﺿم وﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس .

-الحرص على تعويض السوائل ﺑﻌد اﻹﻓطﺎر وذﻟك ﺑﺷرب اﻟﻣﺎء, اﻟﻌﺻﺎﺋر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺣﻼة أو اﻟﺣﻠﯾب .

-ﻋدم اﻹفراط في استهلاك اﻟﺣﻠوﯾﺎت واﻟﻌﺻﺎﺋر اﻟﻣﺣﻼة ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺷﻌر اﻟﺣﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌطش وﻻ ﯾزداد وزﻧﮭﺎ ﻛﺛﯾرا.

-وأخيرا تنصح المرأة الحامل في حالة الشعور بإرهاق الصيام مثل اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺿﻐط واﻟدوﺧﺔ، واﻟﺷﻌور ﺑﺑرودة اﻷطراف، واﻟﻐﺛﯾﺎن بالإفطار فورا لتجنب أي مضاعفات صحية.