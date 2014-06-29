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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزة

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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزة

ضحايا القصف في غزة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح في قصف نفذته مساء اليوم المدفعية الإسرائيلية وإستهدف مجموعة من المقاومين شرق بلدة القرارة الواقعة شرق مدينة خانيونس جنوب شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الشهيد يبلغ من العمر 26 عاما ، وأن الجريح نقل الى المستشفى لتلقي العلاج من اصابة وصفت بالمتوسطة.

في سياق متصل ، أعلنت مصادر إسرائيلية سقوط 6 صواريخ انطلقت من قطاع غزة وسقطت في النقب الغربي مساء اليوم.

وأشارت الي أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض صاروخين ، فيما انفجرت الأربعة الأخرى في مناطق مفتوحة دون وقوع اصابات أو أضرار ، ونوهت بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات نتيفوت وسديروت ، وعدة بلدات في النقب الغربي المحاذي لقطاع غزة.

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