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ثوران بركان جبل “سينا بانج” في إندونيسيا وانطلاق سحب كثيفة منه

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ثوران بركان جبل “سينا بانج” في إندونيسيا وانطلاق سحب كثيفة منه ثوران بركان جبل “سينا بانج” في إندونيسيا وانطلاق سحب كثيفة منه

بركان سينا بونج

ثار اليوم من جديد بركان جبل (سينا بانج) بإقليم سوماترا الشمالية بإندونيسيا ، ما أدى الى انطلاق ألسنة من الدخان والرماد المصهور الى ارتفاع يصل الى أكثر من أربعة آلاف متر.

وذكرت اذاعة (صوت روسيا) الناطقة باللغة الإنجليزية أن السلطات المحلية الأندونيسية أمرت سكان المناطق الواقعة فى سفح البركان بضرورة اخلاء منازلها خاصة وأن البركان يطلق حمما من الرماد الساخن فى اتجاه المناطق الجنوبية الشرقية ، دون توافر تقارير رسمية عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة البركان.

وصرح متحدث باسم الوكالة الوطنية لادارة الكوارث فى اندونيسيا أن السلطات المحلية بدأت بالفعل فى اقامة أماكن ايواء مؤقتة للأشخاص الذين سوف يتم اجلائهم عن منازلهم.

وكان الثوران الأخير للبركان ـ الذى وقع فى شهر سبتمبر الماضى واستمر قرابة 6 أشهر ـ قد أدى الى مصرع 15 شخصا وأجبر أكثر من 14 ألفا آخرين على الانتقال الى مخيمات ايواء مؤقتة مازالوا يقيمون بها حتى الآن.

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