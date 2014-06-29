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الحزب الاشتراكي المصري: لم نرسم برنامج محدد لإحياء ذكرى ثورة يونيو

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الحزب الاشتراكي المصري: لم نرسم برنامج محدد لإحياء ذكرى ثورة يونيو الحزب الاشتراكي المصري: لم نرسم برنامج محدد لإحياء ذكرى ثورة يونيو


> قال الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان الأمين عام الحزب المصري الاشتراكي ، “أن الأحزاب السياسية جميعها لم تجتمع على النزول لإحياء الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، والحزب لم نرسم برنامج محدد لإحياء الذكرى في الشارع المصري، وستكون المشاركة فقط في حالة نزول الجماهير في الشارع، والأمر متروك للظروف”.

وأضاف شعبان خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء، “أن الحزب المصري الاشتراكي، سيخوض انتخابات البرلمان، خلال تحالف برلماني متبني لمبادئ ثورتي يناير و يونيو، ومعادي لفلول نظام مبارك، و جماعة الإخوان، والحزب سيرحب فقط بالإنضمام للتحالفات المتبنية لهذه المبادئ”.

المراسل: شمس الدين مرتضى

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