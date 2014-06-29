رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن دعمه لاستقلال الأكراد في شمال العراق

أعرب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، عن دعمه لقيام دولة كردية، متبنياً موقفا بدا مخالفاً لما تحبذه الولايات المتحدة بإبقاء العراق موحداً.

وقال نتانياهو في معهد “آي.إن.إس.إس” البحثي التابع لجامعة تل أبيب إن:”هناك انهياراً في العراق وغيره من مناطق الشرق الأوسط التي ترزح تحت صراعات بين السنة والشيعة” مضيفاً “علينا أن ندعم التطلعات الكردية من أجل الاستقلال”.

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الأكراد شعب مناضل أثبت التزامه واعتداله السياسي ويستحق الاستقلال السياسي.

وأبقت إسرائيل على علاقات سرية عسكرية ومخابراتية وتجارية مع الأكراد منذ الستينات ،معتبرةً أن الأكراد جماعة عرقية تشكل حائط صد ضد «الأعداء العرب».

واغتنم الأكراد فرصة وجود فوضى طائفية في الآونة الأخيرة في العراق لتوسيع نطاق سيطرتهم في شمال البلاد كي تشمل كركوك التي تقبع فوق احتياطي هائل من النفط يمكن أن يجعل حلم الاستقلال الكردي ممكنا اقتصاديا.